45. NÖ KinderSommerSpiele im Stift Herzogenburg eröffnet

28.08.2016, 16:34 Uhr

Unter dem Motto "Klangfarben/Farbenklang" wurde Österreichs größtes Kinderkulturfestival vergangenen Samstag durch LR Barbara Schwarz bunt und klangvoll eröffnet.

HERZOGENBURG (SiSch). Bei traumhaften Sommerwetter öffneten die nunmehr45. NÖKISS vergangenes Wochenende in den Gärten, Sälen und Gängen des Augustiner Chorherrenstiftes Herzogenburg ihre Pforten.Erwartet werden in der Hauptstadt der Kinder an 6 Tagen an die 16.000 kleine und große Besucher. Augen auf! Ohren auf! Herz öffnen! Unter dem Motto "Klangfarben/Farbenklang" kündigte Propst Mag. MAXIMILIAN FÜRNSINN ein buntes und vieltöniges Fest an. In der Arena am Kirchenplatz wurde die diesjährige "Weiße Feder von Herzogenburg" durch LR Barbara Schwarz an Papst Franziskus, "Licht für die Welt" und den Verein Haarfee verliehen. Dieser Anerkennungspreis wird von einer Kinderjury Menschen verliehen, die Besonderes für Kinder leisten.