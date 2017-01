Anschluss an das Glasfasernetz in Obritzberg

12.01.2017, 06:40 Uhr

mit 100 Mbit/s, Down- und Upload mit TV-Anschluss zur vollsten Zufriedenheit installierte.Kosten:Internet 34,90 EURO monatlichplus 10 EURO monatlich für 130 TV-Sender teilw. in HD.Somit sind wir für die Zukunft gerüstet, ersparen uns viele Behördenwege welche in Zukunft Online, ohne viel Aufwand getätigt werden.Ebenfalls, wie weitere 180 Haushalte, leisten wir einen Beitrag für unsere verschuldete Gemeinde.Ich hoffe dass es noch mehr Anschlüsse werden und die zusätzlichen Förderungen in Bälde von Bund und Land unsere Gemeinde unterstützen?