Fahrzeuge und Geräte des Land NÖ kommen unter den Hammer

28.09.2016, 11:40 Uhr

Dorotheum-Auktion am 12. Oktober 2016 mit LKWs, Schneepflügen, Streuautomaten

PERSCHLING (red). LKWs, Stapler, Schneepflüge, Kastenwägen, PKW, Unimogs und vieles mehr aus dem Bestand des Landes Niederösterreich kommen bei der Dorotheum-Auktion am 12. Oktober 2016 unter den Hammer. Die Versteigerung mit mehr als 150 Fahrzeugen und Geräten findet im Gasthaus Wurlitzer in Perschling statt.Im Angebot finden sich fünf Allrad-LKWs ÖAF und Scania, 2- und 3-Seitenkipper, teilweise mit Kran, zwei Mercedes Unimog U300, drei Stapler von Linde und Mitsubishi, ein Ford Fusion, zwei VW Polo TDI, sechs Doppelkabinen-Pritschen der Marken VW und Ford, sowie zwei VW Kastenwagen vom Typ T4 und LT35 und eine schwere 9 Tonnen-Tandem-Straßenwalze VOEST Baujahr 1975.Gut gerüstet für den Winterdienst ist man mit fünf Schneepflügen und fünf Anhänge-streuern, sowie vier Streuautomaten. Auch zwei Anhängekehrmaschinen und eine Vorbaukehrmaschine werden versteigert.Die Auktion bietet eine große Anzahl an Anhängern, darunter vier PKW-Einachsanhänger mit Auffahrtsrampen, ein Sicherungsanhänger oder ein Anhänger mit Kompressor, aber auch technische Geräte und umfangreiche Werkstattausrüstung, wie zum Beispiel fünf Randstreifen- bzw. Böschungsmäher, vier Greifer, drei Rotator, fünf Vibroplatten, drei Messräder, Hochdruckreiniger, Benzinkettensägen, Motorsensen, Rasenmäher, Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Abbruchhammer, Baustellenampel, Dieselzapfsäule, …Die Besichtigung aller Auktionsobjekte findet ab 10. Oktober 2016 am Gelände der Straßenmeisterei in Pottenbrunn statt. Sämtliche Fahrzeuge und technische Geräte sind auch online zu besichtigen: www.dorotheum-fahrzeuge.com