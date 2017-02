Kirchner: „Unser Kindergartenzentrum ist für alle Kinder“

02.02.2017, 08:13 Uhr

TRAISMAUER (red.) Die Stadtgemeinde Traismauer investiert gerne jedes Jahr sehr viel Geld in ihre Bildungseinrichtungen, 2009 wurde ein 4-gruppiger Kindergarten in der Unteren Traisenlände eröffnet so ist ein Kindergartenzentrum mit insgesamt 11 Gruppen entstanden.In den letzten 10 Jahren beträgt der Zugang laut Einwohnerstatistik zwischen 50 und 80 Kindern pro Jahr, Tendenz gleichbleibend und so konnten wir im Kindergartenjahr 2016/2017 wieder allen Müttern die einen Platz für ihr Kind benötigten auch anbieten. "Wir werden uns auch heuer wieder bemühen, Kinder die innerhalb dieses Kindergartenjahres 2 ½ Jahre alt werden und jenen Mütter die für ihr Kind einen Platz benötigen, diesen auch zur Verfügung zu stellen", so Vizebürgermeister Walter Kirchner.

Aus allen Katastralgemeinden kommen die Kinder in das Kindergartenzentrum – von Wagram bis Gemeinlebarn.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier