Kreativpreis für Traismaurer Gutschermühle

02.01.2017, 18:31 Uhr

Der "EDward", der Werbepreis des Branchenmagazins "Extradienst", ist aufgrund des massiven Engagements von MEDIA Focus Research Österreichs umfassendster Werbepreis: Allmonatlich stellt Focus exklusiv für den Werbe-EDward Printsujets sowie die neuerschienenen TV-Spots und Hörfunkspots zusammen – eine Fülle an Materialien, die bei den EDward-Jurys die Basis für die Kategorien Anzeige, Fachanzeige, Hörfunk und TV bilden.

Über die Gutschermühle

Über Cayenne

Die Gutschermühle Traismauer ist als Traismaurer Traditionsbetrieb seit 1866 im Cerealien-Geschäft tätig und zählt mittlerweile durch die Integration in die Schweizer Haco-Gruppe zu den führenden Müsliriegel- und Müsliproduzenten Europas. Von Traismauer aus werden auch internationale Märkte beliefert, darunter etwa auch Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Ungarn, Rumänien sowie Israel.Die Cayenne Marketingagentur ist eine eigentümergeführte Full-Service-Agentur in Österreich mit Firmensitzen in Wien und Traismauer, Niederösterreich. Der Fokus liegt auf kreativen Kommunikationslösungen für alle Kommunikationskanäle. An Kunden betreut Cayenne etwa SKODA Österreich, Borealis AG, 1a-Installateure, proHolz Austria, Bosch BSH Hausgeräte, Sanova Pharma AG, McCain Kartoffelprodukte, Winzer Krems und das Land Niederösterreich.