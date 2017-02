Lauter Narren in Herzogeburg

07.02.2017, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events sie nicht versäumen dürfen.

"Saufnasen" unter sich

REGION. Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Ein Verkleidungs-Freund schlechthin ist Werner Hochleithner, der in Nußdorf ob der Traisen auch als "Elvis" bekannt ist. "Ich bin auch bei der Faschingsgilde in Getzersdorf dabei, ich verkleide mich gerne", gesteht er. Früher sei er oft verkleidet zu Bällen gegangen, erzählt der 51-Jährige, "aber heute nicht mehr, weil es nicht mehr so viele Gschnas gibt." In Sachen Kostümierung war er aber immer lustig verkleidet: "Ich war schon als Chinese, alter Mann, Schütze. Aber einmal waren meine Freunde und ich als Saufnasen verkleidet, das war lustig, niemand hat uns erkannt", erzählt Hochleithner. Die peinlichste Verkleidung war, "als mich meine Freunde in Statzendorf als Frau verkleidet haben."

Tetris scheiterte kläglich

Das Riesenschwammerl

Faschings-Terminkalender

Gemeinsame Verkleidungen gefällt aber nicht nur Werner Hochleithner, auch das Ehepaar Enke ist davon begeistert: "Wir gehen jedes Jahr in Partnerkostümen. Voriges Jahr waren wir als Piratin und Pirat, heuer wird's Mario und Luigi werden", erzählt Pia Enke und meint: "Wir haben es auch mal als Tetris-Figuren versucht, aber das war unmöglich."Ein weiterer Fan und wahrer Traismauer-Promi ist Sascha Rier, der auch als Travestiekünstler bekannt ist. Er erzählt: "Früher habe ich mich viel verkleidet zu Fasching, aber mittlerweile habe ich dazu keine Lust mehr, weil ich sowieso das ganze Jahr bei Auftritten verkleidet bin." Nichtsdestotrotz hat er den Fasching gern und meint: "Viel mehr Leute sollten die Chance nützen und sich verkleiden. Auch wenn sie nur ein Huterl aufsetzten, ist es schön, wenn sie lachen." Rier selbst ging bereits als Cowboy, aber "die lustigsten Verkleidungen waren, als ich als Zitrone und Riesenschwammerl unterwegs war."12. Februar 2017: Kindermaskenball Herzogenburg im Volksheim17. Februar 2017: Pfarrfasching in der Turnhalle der Volksschule Nußdorf ob der Traisen19. Februar 2017: Kindermaskenball in der Turnhalle der Volksschule Nußdorf ob der Traisen19. Februar 2017: Faschingskonzert im Gasthaus Nährer des Musikvereins Kapelln24. Februar 2017: Dorffasching im SC-Vereinslokal Getzersdorf26. Februar 2017: Kinderfasching im Gasthaus Plank in Wölbling28. Februar 2017: Umzug der Volksschul-Kinder, Gemeindeamt Nußdorf ob der Traisen