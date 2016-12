Modell der Pfarrkirche Stollhofen

05.12.2016, 18:16 Uhr

Das Modell ist im Maßstab 1:50 gebaut. Die verwendeten Materialien sind Pappelsperrholz, Pressspanplatten, Lindenholz, Kopferblech, Acrylglas und Acryllack auf Wasserbasis.Die beiden Modellbauer haben jede Woche ca. 25 Stunden gearbeitet – also über 550 Arbeitsstunden investiert um ein möglichst naturgetreues Modell zu gestalten.Das Model ist mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, auf Knopfdruck ertönen die Glocken der Kirche - und ... 2-mal am Tag zeigt die Kirchturmuhr sogar die richtige Zeit!Zu besichtigen ist die Modellkirche im Heurigenlokal Erharter in Stollhofen, den Sponsoren des Modelles.