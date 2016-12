Rotkreuz Mitarbeiterinnen besuchen Rufhilfeklienten

12.12.2016, 13:39 Uhr

Das Rote Kreuz Herzogenburg ist auch in der Weihnachtszeit unterwegs.

Süße Überraschung

HERZOGENBURG (red). Die Retterinnen Maria Heidegger und Renate Haindorfer besuchen in der Vorweihnachtszeit all jene Klienten, die Pflegebehelfe, Rufhilfe oder Essen á la Carte vom Roten Kreuz Herzogenburg beziehen.Mit einer kleinen süßen Überraschung bedanken sich die Mitarbeiterinnen der Gesundheits- und sozialen Dienste der Rotkreuz-Bezirksstelle Herzogenburg bei ihren Klienten. Im Zuge der Besuche werden auch alle Notruftelefone auf ihre Funktion überprüft. Frau Maria Gölß wurde an ihrem 85. Geburtstag von den Rotkreuz-Mitarbeiterinnen überrascht. Sie ist bereits seit Jahren im Besitz eines Rufhilfegerätes und davon begeistert. „Ich fühle mich, auch wenn ich alleine zu Hause bin, dank der Rufhilfe sicher. Falls mir einmal etwas passieren sollte, weiß ich, dass ich nur auf den Knopf drücken muss und Hilfe sofort auf dem Weg ist!“, so die rüstige Pensionistin.

Rundum-Hilfe

„Derzeit haben wir in Herzogenburg 77 Klienten, die ein Rufhilfegerät besitzen und auch verwenden. Somit kann ihnen rund um die Uhr rasch geholfen werden“, schildert Retterin Maria Heid-egger. Ein Knopfdruck reicht aus und das Rufhilfegerät wählt in einer Notsituation automatisch die Notrufnummer der Rettungsleitstelle des Roten Kreuzes.Detaillierte Auskünfte zu den Gesundheits- und Sozialen Dienstleistungen gibt es werktags von 06:00 – 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 02782 / 811 45.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier