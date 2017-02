Traismauer: Verkehrssicherheitspaket bedeutet Aus für drei Eisenbahnkreuzungen

16.02.2017, 12:17 Uhr

TRAISMAUER (red/bt). Im Gemeindegebiet von Traismauer werden neun Eisenbahnkreuzungen aufgerüstet, erneuert oder aufgelassen. Insgesamt investieren die ÖBB, das Land NÖ und die Stadtgemeinde Traismauer rund sechs Millionen Euro in die Sicherheit auf Eisenbahnkreuzungen. Der dafür notwendige Vertrag zum Verkehrssicherheitspaket für Traismauer soll in der bevorstehenden Gemeinderatssitzung am 22. Februar beschlossen werden.Bei sechs Eisenbahnkreuzungen werden die Schranken erneuert, darunter auch die Eisenbahnkreuzung in der Berghäusergasse, welche auch weiterhin erhalten bleibt. Die Eisenbahnkreuzung Höhe Frauendorf soll aufgelassen werden, dafür gibt es Ersatzmaßnahmen im Wegenetz. Die Eisenbahnkreuzung beim Traisen-Begleitweg wird ebenfalls aufgelassen und durch die Führung des Weges unterhalb der Eisenbahnbrücke ersetzt.Da auf der Strecke Tulln – St. Pölten ab 2018 auch längere Zuggarnituren zum Einsatz kommen, muss die Eisenbahnkreuzung bei km 22,802 in Gemeinlebarn aufgelassen werden, damit die erforderliche Bahnsteiglänge der Haltestelle hergestellt werden kann. Damit ist auch der Erhalt der Haltestelle gewährleistet. Der Bahnsteig wird in Richtung Osten verlängert, um die erforderliche Länge vom 160m zu erreichen. Nördlich der Bahn, im Bereich der aufzulassenden Eisenbahnkreuzung bei km 22,802 wird der frei werdende Platz für die Schaffung von PKW-Stellplätzen verwendet.Die Arbeiten am Schienennetz haben bereits 2015 begonnen. Im Streckenbereich zwischen den Bahnhöfen Tullnerfeld und Herzogenburg werden insgesamt rund 40 Millionen Euro in moderne Eisenbahnsicherungsanlagen und den Umbau des Bahnhofes Moosbierbaum-Heiligeneich investiert. Auch am Bahnhof Traismauer wird in die Qualität der Verkehrsstation investiert, neben einer modernen Wartekoje werden auch neue Reisendeninformationsanlagen errichtet.Rudolf Wroblewski, Leiter Projektmanagement bei der ÖBB-Infrastruktur AG, lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und dem Land NÖ: „Wenn mehrere Partner gemeinsam an einem Strang ziehen, dann profitieren die Kunden von einer modernen Infrastruktur. Das Schienennetz in Traismauer ist mit den getroffenen Maßnahmen fit für die Zukunft.“Traismauers SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer zeigt sich zufrieden über die bevorstehende Einigung: „Ich bin überzeugt wir haben hier gemeinsam für die Stadtgemeinde Traismauer und ihre Bürgerinnen und Bürger eine brauchbare Gesamtlösung gefunden. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat können wir die Eisenbahnkreuzung bei der Berghäusergasse erhalten und durch weitere Maßnahmen die Verkehrssicherheit in unserer Gemeinde weiter steigern. Die Stadtgemeinde konnte erwirken, dass eine Auflassung der Eisenbahnkreuzung Höhe Frauendorf („Himmelreich“) nur durch Ersatzmaßnahmen im Wegenetz erfolgen darf, die für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung im betroffenen Gebiet unbedingt notwendig sind!“ Der Bürgermeister ergänzt: „Traismauer verfügt über ein gute Bahnanbindung, welche auch einen wichtigen Standortvorteil für unsere Gemeinde darstellt, umso wichtiger ist es daher, dass auch für den Erhalt der Haltestelle Gemeinlebarn eine gute Lösung gefunden wurde. Denn auch weiterhin müssen Personenzüge für unsere Schüler und Pendler in Gemeinlebarn halten!“

Liste MIT: "Katastrophales Verhandlungsergebnis"

Auch Heurigenschenker üben Kritik

"Das nun vorliegende Verhandlungsergebnis ist schlichtweg katastrophal. Mehr als das bereits im Dezember vorgelegte Zugeständnis von Seiten der ÖBB hat Pfeffer nicht erreicht, man hätte sich daher das gesamte Schauspiel von Unterschriftenaktionen und vermeintlichen Verhandlungsrunden in den letzten Wochen gleich ersparen können. So war zum Beispiel die Eisenbahnkreuzung auf Höhe von Frauendorf für Pfeffer in den Verhandlungen gar kein Thema mehr", bezieht Günther Brunnthaler, Gemeinderat der Bürgerliste MIT, einen klaren Standpunkt."Die ÖBB ersparen sich künftig die Kosten zur Erhaltung von insgesamt drei Eisenbahnkreuzungen, bei einer weiteren übernimmt die Stadtgemeinde mehr als die Hälfte der Kosten. Während bei den ÖBB vermutlich heute noch die Sektkorken knallen, ist dieses Ergebnis für unsere Stadtgemeinde bloß ein Anlass zum Fremdschämen!", so Brunnthaler weiter."Durch die Schließung des in der Katastralgemeinde von Frauendorf im Gemeindegebiet von Traismauer befindlichen Bahnüberganges „Himmelreich" ist auch unsere Kellergasse, mit vielen Heurigenschenkern betroffen", hagelt es weitere Kritik, von Andreas Denk, Obmann der Buschenschankgemeinschaft Kellergasse am Eichberg. Er befürchtet mehr landwirtschaftlichen Verkehr auf der Bundesstraße, Umwege für alle Anrainer der Grundstücke, mehr Kohlenstoffdioxidausstoß, Behinderung durch Erntemaschinen und zeitliche Mehrbelastungen.