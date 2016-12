Eisenbahnkreuzungen: "Gemeinde muss Kostenbeitrag leisten!"

10.12.2016, 16:19 Uhr

Erhaltung der Eisenbahnkreuzung in der Berghäusergasse wird rund 400.000 Euro kosten. ----

In den letzten Wochen wurde über eine Schließung einer Eisenbahnkreuzung im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Traismauer, konkret in der Reidlinger Straße in der Katastralgemeinde Gemeinlebarn, diskutiert. Nach einer Recherche der parteiunabhängigen Bürgerliste MIT wurde klar, dass weitere drei Eisenbahnkreuzungen, also in Summe vier (!) Eisenbahnkreuzungen, im Traismaurer Gemeindegebiet knapp vor der Schließung stehen. Da die Stadtgemeinde bisher keinen Kostenbeitrag angeboten hat, existieren bereits für alle (!) Eisenbahnkreuzungen gültige Auflassungsbescheide der Behörden.

Nun kommt Bewegung in die Sache: Die Bürgerliste MIT hat mit Unterstützung der ÖVP und FPÖ in der letzten Sitzung des Gemeinderates am 23. November 2016 einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der auch einen adäquaten Beitrag der Stadtgemeinde zur Erhaltung der Eisenbahnkreuzungen, vor allem der Kreuzung bei der Berghäusergasse, einforderte. Der Antrag wurde damals ohne Diskussion von der SPÖ abgelehnt."Obwohl die SPÖ einen Kostenbeitrag in der letzten Sitzung des Gemeinderates noch abgelehnt hat, wird man darum letztendlich nicht darum herumkommen, wenn man die Eisenbahnkreuzungen erhalten möchte. Dies ist auch das Ergebnis einer nun neuerlich stattgefundenen Verhandlung zwischen der Stadtgemeinde und der ÖBB. Nach dem aktuellen Stand der Informationen wird die Stadtgemeinde jedoch nun nicht nur einen Hälftebeitrag, wie es das Eisenbahnrecht vorsieht, leisten, sondern zur Gänze für die Erhaltung der Eisenbahnkreuzung, zum Beispiel in der Berghäusergasse, aufkommen müssen, da es für alle Eisenbahnkreuzungen bereits einen gültigen Auflassungsbescheid gibt. Allein die Kosten für die Modernisierung, die technische Sicherung und die Kosten für neue Lichtzeichen und Schrankenanlage der Eisenbahnkreuzung Berghäusergasse werden der Stadtgemeinde rund 400.000 Euro kosten. Leider wurde zuerst geklagt, das erstmalige Angebot des Kostenbeitrages der Gemeinde kam erst nachdem die ÖBB bereits gültige Auflassungsbescheide erwirkt hat - eine etwas eigenartige Verhandlungsstrategie unseres Bürgermeisters!", erklärt dazu MIT-Gemeinderat Günther Brunnthaler.1) Die Gespräche der ÖBB mit der Stadtgemeinde Traismauer betreffend der Schließung der Eisenbahnkreuzungen werden bereits seit 12. März 2014 (!) geführt, also bereits seit über zwei Jahren! Bis heute gibt es dazu jedoch keine (!) offizielle Information an den Gemeinderat (auch nicht im offiziellen Teil der Gemeinderatssitzung am 23. November 2016).2) Von Schließungen von Eisenbahnkreuzungen ist in unserer Region nur die Stadtgemeinde Traismauer betroffen: Weder in Herzogenburg noch in Sitzenberg-Reidling, also in den Nachbargemeinden, werden in den nächsten Monaten Eisenbahnkreuzungen aufgelassen, nur in Traismauer.3) Das Eisenbahngesetz sieht eine Kostenteilung zwischen dem Träger der Straßenbaulast und dem Eisenbahnunternehmen zur Erhaltung von Eisenbahnkreuzungen vor, also im Falle der Kreuzungen über Gemeindestraßen die Stadtgemeinde. Im Falle von Traismauer gibt es derzeit kein taugliches Angebot bzw. Vorschlag der Stadtgemeinde zur Erhaltung und Modernisierung der Eisenbahnkreuzungen zur besseren Darstellung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit für die ÖBB.4) Da die Stadtgemeinde Traismauer bislang keinen Kostenbeitrag angeboten hat, gibt es bereits für alle Eisenbahnkreuzungen einen gültigen Auflassungsbescheid der Behörde.In einem Auflassungsverfahren nach §48 EisbG muss die Eisenbahnbehörde unter anderem auch die wirtschaftliche Zumutbarkeit prüfen. Das Eisenbahnrecht sieht eine Kostenteilung bei Eisenbahnkreuzungen zwischen dem Träger der Straßenbaulast, also im Falle von Gemeindestraßen die Stadtgemeinde, und dem Eisenbahnunternehmen vor. So es zu keiner einvernehmlichen Kostenteilung kommt, ist im Eisenbahnrecht eine Teilung zu gleichen Teilen vorgesehen. Diese Kostenteilung umfasst sowohl die Errichtungskosten als auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten.