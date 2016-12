Gemeinderatssitzung vom 13.12.2016

21.12.2016, 08:52 Uhr

Infos von der GR-Sitzung am 13.12.2016

Nach Absprache mit Prüfungsausschuss Obmann GR Marchat wurde durch stv Prüfungsausschussobmann GR Thoma die Gemeindeaufsicht gebeten unsere Gemeinde zu unterstützen da wir große Sorge um die Zukunft unserer Gemeinde haben und ob alle Auftragsvergaben gem. NÖ Gemeindeordnung 1973 eingehalten wurden.

Die GR-Protokolle werden veröffentlicht bei der nächsten GR-Sitzung wenn kein Einwand vorliegt und auf unserer Hompage raufgeladen.



Bgm Wendl bringt Einwände: Zusatz: Punkt 6: Darüber hinaus wurde der sofortige Baustopp bereits vor einigen Tagen veranlaßt. Die Fraktion SPÖ Team Zukunft betont, dass der veranlasste Baustopp beim Glasfaserprojekt für gut befunden wird. Vorschlag SPÖ Team Zukunft lautet, begleichen der offenen Forderungen.Offene Rechnungen an die Gemeinde von € 843.860,-- großteils von der Firma Leyrer und Graf bis zu einem halben Jahr rückwirkend. Weitere offene Forderungen werden noch an den Gemeindehaushalt zukommen.Förderungen seitens BMVIT/FFG in Höhe von €500.000,-- noch nicht eingelangt.Seitens NÖGIG gab es damals keine Vorgabe, es waren teilweise Arbeiten dabei, die Gefahr im Verzug waren und somit von der Firma Leyrer und Graf erledigt wurden und in Auftrag gegeben, ohne den Gemeinderat zu informieren. Seitens des Bundes wurden neue Forderungen eingebracht um die Förderung zu bekommen. Aufträge von ca. €700.000,-- wurden in Auftrag gegeben, ohne den Gemeinderat zu informieren. Dies wurde auch vom Finanzausschussvorsitzenden GGR Schalhas bemängelt.Aufgrund der undurchsichtigen Kosten des Projektes ein paar Fakten: Die Kosten werden insgesamt ca. 3 Mio EURO im Vollausbau verschlingen. Förderungen von ca. 1.2 Mio EURO werden benötigt: Bund ca. gesamt €700.000,-- und Land ca. €500.000,--, bisherige Förderung ca. €250.000,-- vom LandNÖ. Ein Betrag in der Höhe von ca. 1.1 Mio EURO bei offenen Forderungen ca. 1.6 Mio EURO wurde bezahlt, wobei die Gemeinde einen Kredit von €500.000,-- aufnahm. Weitere ca. €400.000,-- wurden über Girokonten/Liquidität finanziert. Durch die Mehrkosten bleibt ein Betrag von ca. €960.000,-- als nicht bedeckt. Fakt ist, es wurde ohne Kontrolle weiter gebaut. Das Projekt wurde Anfangs mit 1.4 Mio EURO geplant. Der Gemeinderat wurde gem. der NÖ Gemeindeordnung 1973 nicht über die Kosten und somit die geplante Krediterhöhung informiert. Keine Kostenvoranschläge von Firmen liegen dem Gemeinderat vor. Nur eine von der Gemeindeführung geschätzt. Es gibt keine Bedeckung für die weiteren Ausgaben und sind nicht bekannt.GR Thoma: Seiner Ansicht nach kann man den Bürgern dies nicht zu muten, die nächsten 22 Jahre bei einem Anschluss von ca. 500 Haushalten (zur Zeit 180) den Kredit zurückzuzahlen. Da ja das Projekt auf 50 Jahre läuft, war dies auch immer der VP bewusst (Das Projekt ist ausgelegt auf die nächsten 30 bis 40 Jahre bis dahin gibt es neuere Errungenschaften. Wir zahlen dann noch immer die Schulden vom Glasfaserprojekt). Weiters wurde von GR Thoma die Gemeindeordnung zitiert, wonach der Bürgermeister mit seinem Vermögen haftet, wenn dafür keine Bedeckung gegeben ist. Weiters haftet auch der Gemeinderat bei einem Beschluss für einen 2 Mio Kredit um die Zahlungen zu tätigen. Nächstes Jahr werden Öl, Wasser, Kanal, Müll teurer. Unser Vorschlag Step by Step vor zu gehen und auf die Förderungen zu warten dann erst weiterbauen wurde abgelehnt. Die NÖGIG hat uns dies eingebrockt also sollen sie auch die Verantwortung übernehmen und unser Projekt rückkaufen. Es wurde der Antrag vom Bgm eingebracht eine Summe von 2 Mio € frei zu geben. Diese Summe wurde mit den Stimmen der VP beschlossen. Es wurde ein Glasfaserausschuss gebildet um die Kosten zu erfassen.Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Förderung des Bundes von €500.000,-- anzunehmen.Alle Gemeinderäte sind dafür, sofern es sich die Gemeinde leisten kann und die geforderten Förderungen einlangen.Gesamtkosten von ca. €365.700,-- werden je ein 1/3 LandNÖ, FF=Eigenleistungen und Gemeinde (Bedeckung sollte gegeben sein) aufgeteilt.Es ist geplant eine Errichtung einer Überwachungsanlage für Wasser und Kanal anzuschaffen. Vergleichbare Anbote werden eingeholt.VA 2017 Kredit von €1.400.000,-- ohne BedeckungVerschuldensgrad der Gemeinde liegt bei 388 Prozent.Für 2018 eine vorauss. Finanzspitze von -2 Prozent und 2019 von -4 Prozent zu erwarten.Im Jahr 2020 im ordentlichen Haushalt ein Minus von vorausss. €200.000,--0-40 Stunden= €50,--bis 60 Stunden=€70,--über 60 Stunden=€80,--Zielvorstellungen für Gemeindekooperationen in Zukunft wurde einstimmig angenommenwird m.W. 01.01.2017 vom LandNÖ erhöht. Neue Bescheide werden erlassen.GGR Amon: Jungbürgerfeier am 27.01.2017 im Beisein der Hürdenläuferin Beate Schrott.GR Thoma: Bedankt sich bei den Mitarbeitern des Bauhofs über die Versetzung der "Achtung Kinder" Tafeln.