Teste ein e-Auto beim Familienwandertag der Volkspartei Wölbling am 9. Oktober 2016

01.10.2016, 14:50 Uhr

Am Sonntag, den 9. Oktober 2016 ist es wieder soweit:

Traditionell am 2. Oktoberwochenende steht der Wölblinger Familienwandertag, heuer mit einer neuen Attraktion dem e-Mobilitätstag, am Programm.

Der Wanderrundweg kann bereits ab 10:30 Uhr beim Exil in Hausheim in Angriff genommen werden. Ein späterer Abmarsch ist, bis in den Nachmittag hinein, jederzeit möglich. In etwa bei der Hälfte der Rundwanderstrecke erwartet die Wanderer eine Labstelle, am Vorplatz bei der Familie Hießberger in Unterwölbling, in gewohnter Art und Weise. Die Wanderstrecke mit ca. 9 km ist sehr familienfreundlich und auch für den Kinderwagen geeignet.

Von Beratung zur e-Mobilität bis hin zur Testaktion eines e-Autos, e-Bikes oder e-Scooters wird geboten.Die Volkspartei Wölbilng freut sich auf dein kommen!Schönes Wetter haben ist schon bestellt ;-) !!!