Ehrung durch die Stadtgemeinde Traismauer

20.12.2016, 19:40 Uhr

Dabei waren auch diesmal 4 Spieler von der Sektion Tischtennis Traismauer .Gerhard Ast wurde für seine Siege bei den österreichischen Senioren Meisterschaften, Landesmeister in der Mannschaft Senioren 60+ und für den Gewinn der Askö Bundesmeisterschaften bei den Mannschaftsbewerben 50+,60+ und 65+ geehrt, Reinhard Artner für den Askö Bundesmeister in der Seniorenmannschaft 50+ ebenso Reinhard Wegl.Walter erhielt die Ehrung für den Landesmeistertitel sowie für die beiden Askö Bundesmeistertitel in der Mannschaft 60+ und 65+Gratulation an die Geehrten Spieler des Atus TraismauerObmann Walter Ast