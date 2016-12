Geschenke für die, die alles haben: Laguiole Messer, japanische Damastmesser, oder TheCookingSpoon

16.12.2016, 13:45 Uhr



Messer aus Laguiole - Tradition aus Frankreich

Messer aus Laguiole stehen für Tradition und guten Geschmack. Es gibt sie als Klappmesser und Steakmesser. Freunden des guten Steaks sind sie gewiss in zahlreichen Wiener Restaurants aufgefallen. Dort ist es Usus, den Gast das passende Steakmesser aussuchen zu lassen. Meist sind einige Laguiolemesser darunter. Liebhaber gehen sogar einen Schritt weiter. Sie führen stets eines der Messer mit sich. Sei es zum Jausnen, oder für das Steakhaus. Aber Laguiolemesser ist nicht gleich Laguiolemesser! Imitate aus Asien sind weit verbreitet. Beim Kauf achten Sie am besten auf Originalmarken, beispielsweise »Laguiole en Aubrac«, »Forge de Laguiole« oder »Fontenille Pataud«.Diese Hersteller produzieren ausschließlich in ihren Manufakturen in Laguiole, Frankreich. Merkmale für die feinen Messer sind die Biene beim Übergang der Klinge zum Griff und das Hirtenkreuz am Griff selbst. Dazu kommen edle Griffmaterialien wie feine Hölzer und Hörner – oder sogar Mammutelfenbein.Die Feder im Messerrücken ist meist in echter Handarbeit verziert.

TheCookingSpoon

Feinstes Weinaroma aus dem Kochlöffel

Japanische Kochmesser - extrem scharfe Klingen

Wir zeigen Ihnen den einzigartigen TheCookingSpoon. TheCookingSpoon ist nicht nur ein Sammlerstück und exklusives Küchenutensil, er ist auch ein Stück Wein-Geschichte. Von österreichischen Tischlern wird jeder einzelne der Barrique-Kochlöffel aus den Dauben alter Weinfässer per Hand gefertigt. Die Idee hatte TheCookingSpoon Gründer Michael Mass 2015 bei einer guten Flasche Rotwein.Er wollte Handwerkskunst und Wein in einem Kochlöffel vereinen – einem Holzkochlöffel, der mit seinem Aroma die Geschichte verschiedener Weine weiter erzählt. Omas alte Weisheit, den Kochlöffel beim Kochen nicht im Topf zu lassen, ist mit TheCookingSpoon somit überholt. Jeder Kochlöffel von TheCookingSpoonist streng limitiert und markiert. In Zusammenarbeit mit Premiumweingütern wurden bereits mehrere Serien erzeugt. Suchen Sie Ihren Lieblingskochlöffel aus!Die japanische Firma Miyabi erzeugt sensationelle Küchenmesser. Die Klingen sind enorm scharf und langlebig. Die neuen Flagschiffe ihrer Kochmesserserie hören auf den Namen 5000MCD 67. Die Küchenmesser sind perfekt ausbalanciert und gehören zu den schönsten ihrer Art. Das unbeschwerte Arbeiten wird durch die rasiermesserscharfe Schneide gewährleistet, die aufgrund ihrer besonders hohen Härte lange scharf bleibt. Diese japanischen Kochmesser haben einen extrem flachen Schneidwinkel von 9,5° pro Seite, was zu einem ganz besonderem Schneiderlebnis beiträgt. Die Griffe sind aus schwarz gefärbtem Eschenholz und geben dem japanischen Damastkochmesser einen besonders edlen Touch.Angewendet werden die Messer in folgendem Videoblog:Lainzer Straße 3-5, 1130 Wien+43 (0)1 934 60 27