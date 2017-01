Marionettentheater feiert 261. Geburtstag von Mozart

Wolfgang Amadé Mozart ist schon so etwas wie ein Hausherr im Marionettentheater Schloss Schönbrunn. Seine wohl berühmteste Oper, »Die Zauberflöte«, wird dort jede Woche mehrmals mit kunstvollen Marionettenfiguren gespielt. Am Freitag, dem 27. Jänner 2017, wäre der 261. Geburtstag des genialen Komponisten. Aus diesem Anlass zeigt das Marionettentheater am Nachmittag von Mozarts Ehrentag die Zauberflöte für Kinder. Am Samstag gibt es dann um 19 Uhr die »große« Fassung.Zeit:Freitag, 27. Jänner 2017, 16 Uhr (Die Kinderzauberflöte)Samstag, 28. Jänner 2017, 19 Uhr (Die Zauberflöte)Info:Tel.: 01 817 32 47