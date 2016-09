Marionettentheater feiert Mozarts »Zauberflöte« am Uraufführungstag

Wolfgang Amadé Mozarts »Zauberflöte« zählt zu den beliebtesten Opern weltweit. Die Uraufführung fand am 30. September 1791 in Wien statt. Aus diesem Anlass holt Direktorin Christine Hierzer-Riedler im Marionettentheater Schloss Schönbrunn am gleichen Tag genau 225 Jahre später - heuer ein Freitag - all die schillernden Namen, wie die Königin der Nacht, Sarastro, Papageno, Pamina, Tamino und viele mehr auf die Bühne. Vorstellungsbeginn ist um 19 Uhr.Info:Tel.: 01 817 32 47