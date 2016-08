NESCAFÉ Dolce Gusto setzt auf Kreativität mit neuer Premium - Kaffeemaschine

01.09.2016, 00:05 Uhr

„Das formvollendete Design mit hohem Wiedererkennungswert macht diezu einem Eyecatcher in der Küche. Urban, modern und unkonventionell ist die Kapselkaffeemaschine ein trendiges Lifestyle-Gerät, das optisch jede Menge Coffee-Shop-Flair in die eigenen vier Wände zaubert.“ freut sich NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Business Managerinüber den ästhetischen Neuzugang. Die stylische Premiummaschine ist ab Oktober in den zwei Farben „Brushed Black Metal“ und „Platinum Silver“ erhältlich.

Alle Getränke können auf die individuellen Vorlieben abgestimmt werden, indem die Größe der Tasse manuell ausgewählt wird. Wer es gerne noch einfacher hat, hält sich an die Zubereitungsempfehlungen auf der Kapsel. Jedes Detail – vom intuitiven Touch-Bedienfeld bis zum einzigartigen Öffnungs- und Schließmechanismus – ist bis ins Kleinste durchdacht und macht die Kaffeezubereitung zu einem wahren Genuss. Das patentierte Nestlé Hochdrucksystem garantiert mit 15 bar Pumpendruck und aromaversiegelten Kapseln Kaffee mit dichter, samtiger Crema in professioneller Qualität.