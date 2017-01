spielraum - Musikerlebnis für 3-6 Jährige

spielraum möchte in Kindern zwischen 3 und 6 Jahren die Freude an der Musik wecken. In musikalischen Entdeckungsreisen erkunden die Kinder mittels kleinen Geschichten und Märchen im Beisein der Eltern die Welt der Musik und experimentieren mit Stimme, Bewegungen und Instrumenten. Es wird gesungen, getanzt, musiziert, aufeinander reagiert und miteinander gestaltet.Thema diesmal:

Leiterin: Marlies Krug (Sängerin und Gesangspädagogin)Veranstaltung der mini stimmwerkstatt Kursbeitrag: 15 euro pro Kind, 5 euro pro Begleitpersonmaximale Teilnehmerzahl: 8 Kinder mit BezugspersonAnmeldeschluss: 15.04.2017Anmeldung: Anmeldeformular telefonisch: +43 / 676 / 61 54 254 oder +43 / 676 / 73 77 778