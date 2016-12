Preis der Menschlichkeit für Verein auf der Palliativstation Hietzing

20.12.2016, 00:00 Uhr

Dem Verein der Freunde auf der Palliativstation in Hietzing ist der Preis der Menschlichkeit 2016 verliehen worden.

HIETZING. "Jeder soll in würdevoller Begleitung sterben dürfen." Die rund 15 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins der Freunde der Palliativstation kümmern sich täglich im Krankenhaus Hietzing um das Befinden todkranker Patienten und deren Angehöriger. Für seine wichtige Arbeit ist der Verein nun von den hauptamtlichen Pflegekräften im Krankenhaus für den Preis der Menschlichkeit vorgeschlagen und in der Folge von der Stadt Wien ausgezeichnet worden.

Zuhören, unterstützen, helfen

Ehrenamtliche Mitarbeiter sehr willkommen

"Unser ganzes Team freut sich sehr über die Auszeichnung", erzählt Vereins-Koordinatorin Petra Resch. "Auch wenn es bei unserer Tätigkeit natürlich nicht darum geht, dass man einen Preis gewinnt, ist es doch sehr schön, wenn man für seine Arbeit geschätzt wird.""Wir wollen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Uns geht es ja zum Glück gut. Die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Hietzing funktioniert wirklich großartig", erklärt Vereins-Obfrau Elisabeth Benesch, wenn es um die Arbeit auf der Palliativstation geht. Das gute Verhältnis zu den Stationsärtzen ist dabei sehr wichtig. Denn ohne Informationen zum Zustand der Patienten fällt es schwer, Emotionen oder ein bestimmtes Verhalten zu verstehen, so Benesch weiter: "Zeit und Ruhe ist dabei wohl der wichtigste Teil unserer Arbeit. Wir helfen ja nicht nur den kranken Menschen sondern auch oft den Angehörigen, weil diese in der Situation nicht selten überfordert sind. Darum sind wir da. Ginge es um unsere eigenen Familien, würden wir uns sicher ebenso hilflos fühlen."Einen Menschen beim Sterben zu begleiten ist keine einfache Aufgabe. Das Team des Vereins unterstüzt sich dabei auch gegenseitig: "Wir halten dann eine Trauerminute für uns ab. Das ist uns sehr wichtig", erklärt Benesch. Wichtig ist es auch, dass man die Arbeit und Emotionen im Krankenhaus lassen kann und nicht mit nach Hause nimmt. Nicht jeder ist darum für so eine Tätigkeit geeignet. "Es muss aber auch nicht jeder machen." Benesch ist Pensionistin: "Berufstätigkeit ist für unsere Arbeit aber kein Hindernis. Flexibel zu sein hat aber viele Vorteile. Ich selbst übernehme große Teile der Administration, da gibt es viel zu erledigen.""Es besteht generell ein großer Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bereich Hospitz. Wir bekommen auch Anfragen von anderen Gesundheitseinrichtungen an unseren Verein, ob wir nicht auch dort behilflich sein können. Darum freuen wir uns über jede Form der Unterstützung. Auch Spenden sind herzlich willkommen", erklärt Resch. Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, der muss vorab eine Ausbildung dafür machen und bekommt dann die Möglichkeit für erste Einblicke in die Hospitztätigkeit, indem man mit den Kollegen mitgeht, erklärt Benesch: "Man lernt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Ganz egal welchen Beruf sie hatten oder welcher Religion sie angehört haben. Und man lernt mitzufühlen ohne mitzuleiden." Alle Informationen zum Verein gibt es auf www.ehrenamtlich-hospiz.at