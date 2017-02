Vortrag: Brustkrebs

AT

Bildungszentrum Hietzing , Hietzinger Hauptstraße 22 , 1130 Wien AT

Mona Knotek-Roggenbauer, MSc

Präsidentin Europadonna Austria



Viele Frauen fühlen sich mit der Diagnose Brustkrebs allein gelassen, orientierungslos und sind mit den anstehenden Entscheidungen häufig überfordert. Europadonna Austria bietet Orientierungshilfe und eine Art Navigationssystem für Betroffene und deren Angehörige an. In Zusammenarbeit mit Europa Donna International und dem wissenschaftlichem Beirat vertritt Europa Donna Austria die Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit und im politischen Entscheidungsprozess.



