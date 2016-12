Vortrag: Gute Vorsätze fürs Neue Jahr - Gewichtsreduziert - Rauchfrei - Entspannt

Vortragende: Dr. med. Maria Michalski



Erleichtern Sie sich den Weg, Ihre Ziele dauerhaft umzusetzen und holen Sie sich Unterstützung von bewährten Methoden wie Autogenes Training und der medizinischen Hypnosetherapie.



Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe des mentalen Mangenbandes Ihre Wunschfigur erreichen. Bestimmen Sie selbst den Tag, an dem Sie sagen, "Ich habe genug geraucht" und lassen alle Einwände und Zweifel hinter sich und sagen "Yes, I can" und beginnen ein gesundes rauchfreies Leben.



Lassen Sie sich überraschen, was alles Kraft Ihrer Gedanken möglich ist!



Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich, Getränkeagape ab 18.00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!