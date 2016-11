Angelika Niedetzky - Premiere mit neuem Programm im Wiener Stadtsaal (mit Video)

23.11.2016, 20:16 Uhr

Angelika Niedetzky Trailer "GEGENSCHUSS"

Frisch aufmagaziniert, schießt sie scharf ihre Pointen auf alle, die es verdient haben (Schuss!), aber vor allem auf sich selbst (Gegenschuss!), denn alles im Leben hat zwei Seiten. Der Chaos-Urlaub in Mykonos, die Angst so zu werden wie die eigene Mutter, das Maultrommelkonzert im Frühstücks-TV, ihre Profile auf Tinder, Instagram und Twitter, aber auch Politiker, die halb Österreich nicht riechen kann…Achtung! Angelika Niedetzky ist diesmal nicht allein auf der Bühne, sie hat sich Verstärkung aus dem Tierheim geholt. Zusammen mit ihrer drogenabhängigen Vogelspinne Cordula begibt sie sich in die Niederungen des österreichischen Alltagslebens, ganz nach dem Motto: Wir sind nicht wie die anderen, wir sind schlimmer!Zur Premiere kamen: Marianne Mendt, Niddl, Christina Lugner, Josef Winkler, u.a.Infos und Karten unter: www.angelikaniedetzky.com, http://stadtsaal.com/