Der Wiener Hip-Hop-Ball geht in die zweite Runde

29.01.2017, 11:54 Uhr

Der Kursalon Hübner bietet auf drei Stockwerken, alles was das Hip-Hop-Herz begehrt.

Die Wiener Hochkultur trifft auf jugendlichen, urbanen Style. Die geglückte Melange aus Wiener Ball Tradition und des wohl ausdrucksstärksten Musikgenres der Welt – HipHop – schafft mit dem Umzug in die Location des Kursalon Wien Raum für noch mehr Ballbesucher, mit dem Ziel das breite Angebot an kulturellen Programmhighlights des Vorjahres zu toppen.Neben Damen in Ballkleidern und Herren in eleganten Anzügen macht das Schuhwerk den Unterschied: Die Sneakers. Langweilige schwarze Anzüge erreichen erst durch die bunten Sportschuhe das gewünschte Erscheinungsbild.