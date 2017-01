KIDDY RIBBON KALENDERPRÄSENTATION

16.01.2017, 17:40 Uhr

Durch den Abend führte die charmante Moderatorin Petra Dinhof.Das Facepainting des Kalender stammt von der int. Künstlerin Mag.art Bella Volen und in Szene gesetzt wurde es von Meisterfotograf Christian Postl.Die prominenten Kalendermodels: Roxanne Rapp,Angelika Niedetzky,Herbert & Klara Steinböck,Alf Poier,Dolores Schmidinger,Nina Blum,Carmen Kreuzer,Volker Grohskopf,Tanja Duhovich,Amina Dagi,Volker Piesczek und Christoph Fälbl unterstützen immer wieder gerne den guten Zweck !Viele der prominenten Kalendermodels waren persönlich anwesend.Die Hausherren und Wirtsleute des Schönbrunner Stöckl Tamara Trojani und Konstantin Schenk bewiesen sich einmal mehr als stets herzliche Gastgeber.Live on Stage waren Saxolady Daniele Krammer, der Parade-Sänger Louie Austen, Crissy the Voice,Alexander Klementund Hausherrin Tamara Trojani mit Konstantin Schenk!Eine tierische Vorführung von Falco und Lukas bekannt aus der RTL Show Supertalent begeisterte die anwesenden Gäste.Die Spendenbox wurde durch den Kalender und Losverkauf sowie einer Versteigerung gefüllt.Helfen ist so wichtig und tut gut!