Puttin´On The Ritz - A Tribute to Fred Astaire

01.01.2017, 14:57 Uhr

Die wenigsten wissen, dass Fred Astaire österreichische Wurzeln hat. Fred Astaires Vater – Fritz Austerlitz – ist in Linz geboren. Nach einer Zwischenstation in Wien wanderte Austerlitz in die USA aus und landete in Omaha, Nebraska, wo am 10. Mai 1899 sein Sohn Frederick auf die Welt kam, der zum weltberühmten Filmtänzer Fred Astaire werden sollte. Am 22. Juni 1987 starb er im Alter von 88 Jahren in Los Angeles an den Folgen einer Lungenentzündung.

In seinem Genre war Fred Astaire nicht nur zu Lebzeiten einzigartig, sondern wird auch in Zukunft unerreicht bleiben. Er gründete 1947 die Fred Astaire Dance Studios, die nun mit 170 Studios die zweitgrößte Tanzschule der Welt ist und seit heuer auch eine Dependance in Wien hat, die von Franchisee Rainer C. Regatschnig geführt wird.Neben dem 30. Todestag Astairs, einer der wohl bedeutendsten Tänzer der Welt, steht nächstes Jahr auch das 70jährige Jubiläum der Fred Astaire Dance Studios an.Infos unter: https://www.fredastaire.com/austria-vienna/?lang=d...