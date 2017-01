Rainhard Fendrichs „I am from Austria“ gibts bald als Musical

31.01.2017, 20:50 Uhr

Das neue Werk der Vereinigten Bühnen Wien ist ein Musical voller Witz, Charme und Romantik, überraschend und berührend, mit einer Story rund um Liebe, Freundschaft und Familie.

WIEN. In eine neue Handlung verpackt erzählen über 20wie u. a. „Macho, Macho“, „Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen?“, „Es lebe der Sport“, „Blond“, „Strada del Sole“, „Tango Korrupti“, „Nix is Fix“, „Weu‘sd a Herz host wia a Bergwerk” und natürlich das Titellied “I Am From Austria“ die Geschichte von einem österreichischem Filmstar, der international Karriere gemacht, es bis nach Hollywood geschafft hat und nun anlässlich des Opernballs nach Wien zurück kehrt.

Für die Weltpremiere am 16. September konnten die Vereinigten Bühnen Wien ein Leading Team auf Spitzenniveau gewinnen. Für die Regie von "I am from Austria" zeichnet Andreas Gergen, Spezialist für Uraufführungen, seit sechs Jahren Operndirektor des Salzburger Landestheaters und international ausgezeichneter Regisseur von bereits mehr als 75 Opern, Operetten und Musicals verantwortlich.Insgesamt 700 Songs hat Rainhard Fendrich in seiner bisherigen Karriere geschrieben. „Reimen ist ein altes Kunsthandwerk", meint er, „Das lernt man mit der Zeit."