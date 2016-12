SANTA MARIA - Roland-Kaiser-Musical hat Uraufführung in Wien

03.12.2016, 16:44 Uhr

Unter der Regie von Stanislav Mosa begeben sich Alfons Haider, Patricia Nessy und Gregor Glanz auf die Insel Santa Maria. Das Buch stammt von Norbert Hammerschmidt. Haider gibt den ewigen Junggesellen Ilja, der laut Ankündigung „gerne flirtet, allerdings so plump, dass er stets eine Abfuhr kassiert“, Patricia Nessy und Gregor Glanz kommen als alte Freunde auf die Insel, um sich an vergangene Zeiten zu erinnern..Ursprünglich sollte das Musical bereits 2012 in Dresden uraufgeführt werden, wurde jedoch damals verschoben. „Umso mehr freut es mich, dass die Uraufführung nun in der Musicalhauptstadt Wien sein wird“, so Produzent Hammerschmidt bei der Präsentation des Vorhabens.