20. Wiener Regenbogenball "Unstoppable" mit Conchita Wurst

29.01.2017, 20:32 Uhr

Die Vertreter der SoHo Simmering mit dem Simmeringer Bezirksparteichef NR Harald Troch, den Sprechern Alex Stoisits und Ortrun Gauper sowie den Vorstandsmitgliedern Fiakerbaron Wolfgang Fasching mit seiner Gattin Claudia Seigner, Ramona Miletic, Heinz Titz und Gast Andrea Huber erlebten eine rauschende Ballnacht mit Eröffnungsshow von Concita Wurst, Eröffnungstänzen von Les Schuh Schuh, Human Art Dance Company sowie Ruslanas Kirilkinas und einer wunderbaren Mitternachtseinlage von Deborah Woodson. Dazu kam eine Tombola mit der Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments Ulrike Lunacek!Bei der Begrüßung und Eröffnung des Wiener Regenbogenballes wurde NR Harald Troch von SoHo-Simmering Sprecher Alex Stoisits und Ramona Miletic begleitet.Der SoHo Simmering-Tisch erfreute sich einer starken Beliebtheit - so kamen die Vertreter des Vereins "Ausgesprochen", Viktoria Veronese und Markus Pusnik sowie die Präsidentin der Queer Business Women, Astrid Weinwurm-Wilhlem, sowie Sissy Kettl vorbei. Aber auch der Sprecher der SoHo Salzburg wollte es sich nicht nehmen lassen, mit NR Harald Troch die politische Lage in Österreich zu analysieren. Es wurden gemeinsame Projekte im Sonnenland der Simmeringer Kinderfreunde in der Pride Week 2017 besprochen sowie ein Format der Queer Business Women mit NR Harald Troch.Besonders stolz ist die SoHo Simmering auf die Gespräche und gemeinsamen Fotos mit dem neuen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky und seiner Frau, mit Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und Life-Ball-Organisator Gery Keszler, mit der neuen Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt Uschi Lichtenegger und im Besonderen mit der wunderbaren Staatssekretärin Muna Duzdar. Die SoHo Simmering erlaubte sich gleich die Staatssekretärin für Diversität, Muna Duzdar, nach Simmering einzuladen. Die Einladung nahm Staatssekretärin Muna Duzdar gerne an. Weitere Informationen dazu werden in Bälde folgen!