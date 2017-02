39. Bezirksgerüchte: Döblinger Faschingsnarren waren in Topform

04.02.2017, 22:13 Uhr

Dö Dö – Bling Bling! Im 19. Bezirk wird die fünfte Jahreszeit noch so richtig gefeiert.

DÖBLING. Wenn die Faschingsnarren zu den "Bezirksgerüchten" laden, dann bleibt kein Auge trocken. Bei insgesamt sieben ausverkauften Vorstellungen nahm die Dö-Dö-Familie alles aufs Korn, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Vom Minister bis zum Dschungelcamp, vom Parkpickerl bis zum Bundesheer – so weit spannte sich der Bogen unter dem diesjährigen Motto "Alles ist möglich".Der Neustifter Gemeindearzt Walter Pleyer besang in seinem "Medizynischem" den Neustifter Kirtag und dessen Auswüchse. In ihren Couplets sorgten Moderator Claus Bruckmann und sein Vater Gerhart (stolze 85 Jahre alt) für Lachsalven. Unter anderem wurde über die US-Wahl, die Demonstrationen auf der MaHü, die heimische Bundespräsidentenwahl sowie Richard Lugner gelästert.

Zugabe gefordert

Das absolute Highlight war jedoch der Auftritt von Richard Stanzl, der mit seinen "Knie-Reimen" den Saal zum Kochen brachte. Dabei war ihm kein Eisen zu heiß, und so bekamen auch Donald Trump, Erwin Pröll, das Bundesheer und der "Hausverstand" von Billa ihr Fett ab. Die Besucher waren begeistert und forderten mehrere Zugaben.