850 Länder zu Gast in der Messe Wien

15.01.2017, 20:51 Uhr

Das Partnerland der Ferien-Messe ist in diesem Jahr Polen, das die Vielzahl seiner touristischen Ziele gleich an mehreren Orten innerhalb der Messe zeigt. Die Partnerregion ist Niederösterreich, das sich in der Halle B von seiner besten Seite zeigte. Austrian Airlines, die größte Fluggesellschaft Österreichs, ist Partnerairline der Ferien-Messe und stellte die zahlreichen angeflogenen Urlaubsdestinationen, wie die neuen Verbindungen nach Los Angeles und auf die Seychellen vor.