Alles Polka - Der Tirolerball im Wiener Rathaus

26.01.2017, 19:56 Uhr

Der Tirolerbrund Wien ist erneut ausgezogen um allen Gästen eine rauschende Ballnacht zu bescheren.

Bereits seit 1920 findet der Tiroler-Ball im Wiener Rathaus statt. Seit dem hat sich bei der Technik einiges geändert. Videokameras übertragen die Geschehnisse im Festsaal des Rathauses live auf eine Videowall, die Gäste filmen mit ihren Handys und die Rede wird in ein Mikrofon gesprochen.Was jedoch immer gleich bleibt sind die Traditionen am Tiroler-Ball. Zur Eröffnung griff sogar der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zum Instrument. Etliche Schützenvereine aus den Tiroler Gemeinden standen Spalier und präsentierten ihre Flaggen. Die Ballgäste werden angespornt dem Land Tirol die Treue zu halten. Die Wiener Gäste waren zwar nicht so Textsicher wie die Tiroler, gaben sich aber trotzdem alle Mühe.

Gastgeber ist WörglDieses Jahr war die Kulturstadt Wörgl der Gastgeber des Tiroler-Balls. Die Musikkapelle Wörgl brachte die Ballgäste mit Märschen und Walzer in Stimmung. Den Anschluss machte die Jazz Band Wörgl.Neben der Musik konnten die Ballgäste auch Schmankerl aus Wörgl genießen. Ein kleiner Markt im Nebensaal bietet Schnaps, Tracht und Schmuck aus den Tiroler Manufakturen.