Die bz gratuliert Radio Arabella zum 15. Geburtstag (Video)

14.12.2016, 21:46 Uhr

Angefangen als Sender der Schlagermusik hat sich Radio Arabella in den letzten 15 Jahren stark verändert. "Wir spielen angesagte Musik die seit 2000 produziert wurde und unser Hörer kann sich auf ein ausgewogenes Programm verlassen", so die Programmchefin Sylvia Reim, "der Sender ist ein bisschen jünger geworden, wir spielen das Beste von heute angenehme Musik, das ist auch unser Slogan, alles in einem speziellen Format."Neben dem Sender in Wien mit rund 50 Mitarbeitern, beschäftigt Arabella auch Sender im Mostviertel und in Oberösterreich.Weitere Infos unter: www.arabella.at