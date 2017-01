Eisbärensehnsucht

04.01.2017, 22:26 Uhr

Es durchströmen mi Gedaunkn,speziell aun haßn Togn,worme Luft straft meine Flaunkn,schwer hob i aun dem zu trogn.Voi von Wehmut und von Trauer,muass i do mei Lebn fristn,tram sehr oft von koite Schauerund von hort vereiste Pistn.Wia i mi noch Stürme sehne,noch der klirrend, weißn Procht,leise rinnt so maunche Träne,

do, in flauer, schwüler Nocht.Hob a Sehnsucht noch Spitzbergnund noch Minustemperatur,de aus Eis getürmtn Berge,und de Hundeschlittnspur.Unvurstöbor san de Leidn,de Gedaunkn vom Polar,von de tiaf verschneitn Weidn,ach, mei Herz is mia so schwa.Wo Naturgewoitn groin,zwischn Frost und Eskimo,über meterdicke Schoin,danoch sehn i mi a so.Meine Freind san olle gsturbn,zuvü Wosser, Hitz und Sunn,und wos is aus mir jetzt wurn?"Sitz im Tiergortn Schönbrunn".Von meinen Freund Helmut PitschDANKE Helmut!