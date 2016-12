Erfolgreiche Spendenaktion „Licht ins Dunkel“

26.12.2016, 17:16 Uhr

Neben zahlreichen Prominenten Helfern aus Politik und Wirtschaft sowie Schauspielern, befand sich auch „Moneymaker“ Alexander Rüdiger. Eher bekannt, dass er mittels Gelddusche Geld verteilt, stand für Ihn der 24.12.2016 ganz im Zeichen Geld für den guten Zweck zu sammeln. Alexander Rüdiger unterstützt „Licht ins Dunkel“ nicht zum ersten Mal, er macht auch dies schon einige Jahre. Es ist für ihn immer wieder beeindruckend mit den Menschen die Spenden auch mal ein kurzes persönliches Gespräch zu führen und sich so manche Ängste und Sorgen an zu hören.Mit einem Spendenbetrag von ca. 6,9 Mio. Euro wurde das Vorjahres Ergebnis um ca. 1. Mio. Euro übertroffen. Mit diesem Betrag wird vielen Familien in Österreich wieder geholfen. Spenden für „Licht ins Dunkel“ ist das ganze Jahr möglich.