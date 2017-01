Erster "Silent Waltz" in der Herrengasse: Tanzen mit Kopfhörern

14.01.2017, 18:16 Uhr

Die Iniatitive "Wien tanzt" lud zum Walzertanzen in die Herrengasse und eröffnete den ersten Outdoor-Ballsaal Wiens.

INNERE STADT. Trotz Kälte und zeitweise Schneefall trafen sich am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr die Liebhaber des Walzers in der Herrengasse zum so genannten "Silent Walz". Schon in der Nähe waren Applaus und Gelächter zu vernehmen. Doch von einer Band oder einer Bühne war weit und breit keine Spur. Des Rätsels Lösung: Die Leute tanzten ohne Musik. Zumindest ohne hörbare.Der Clou: Funkkopfhörer, die an die Passanten verteilt wurden. Ein DJ spielte klassische Musik – bekannt ist das System durch die "Silent Disco". Als Welthauptstadt des klassischen Tanzes interpretierten die Wiener Tanzschulen die stille Disco neu und tauften es "Silent Waltz." Tänzerische Unterstützung gab es von Tanzlehrern und -schülern der Wiener Tanzschulen.