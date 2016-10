Leiche aus dem Wienfluss geborgen

07.10.2016, 13:18 Uhr

Bei der Kennedybrücke wurde Freitagfrüh eine männliche Leiche gefunden

HIETZING/PENZING/RUDOLFSHEIM. Auf seiner Morgenrunde sah ein Jogger am Freitag, 7. Oktober, gegen 6.50 Uhr eine Leiche in der Wien treiben. Er verständigte die Polizei, die den Körper erst zwei Kilometer, nämlich beim Storchensteg, vor weiterm Abtreiben sichern konnte.Die Feuerwehr barg die Leiche schließlich. Der Tote trug keine Ausweisedokumente bei sich. Der Mann ist zwischen 50 und 55 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, hat eine Glatze und eine große Narbe am Oberkörper. Sein Erscheinungsbild ist gepflegt. Identitätsabgleiche mit aktuellen Abgängigkeitsanzeigen wurden durchgeführt, waren aber erfolglos.Wer meint, der Polizei einen Hinweis geben zu können, kann sich an jede Dienststelle wenden.