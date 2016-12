LICHT FÜR DIE WELT feiert 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention

03.12.2016, 16:23 Uhr

Zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember feiert LICHT FÜR DIE WELT heuer auch das zehnjährige Jubiläum der UN-Behindertenrechtskonvention.Die Konvention, die am 13. Dezember 2006 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde, ist ein wesentlicher Baustein in der Sicherung der allgemeinen Menschenrechte. Sie läutete einen Richtungswechsel ein: Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr als Wohlfahrtsempfänger sondern als Menschen mit gleichen Rechten anerkannt. Der internationale Vertrag wurde inzwischen von 168 Staaten ratifiziert. „Die Konvention trug in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich dazu bei, dass Barrierefreiheit, Inklusion und Entwicklungszusammenarbeit viel näher zusammen rückten und eine Milliarde Menschen mit Behinderung wesentlich in den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen berücksichtigt wurden“, so Johanna Mang, Geschäftsführerin von LICHT FÜR DIE WELT.Zur Feier kamen: Sozialminister Alois Stöger, Chris Lohner, Kabarettist und Moderator Gery Seidl, u.a.Weitere Infos unter: www.licht-fuer-die-welt.at