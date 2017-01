Lösung für Kleine Neugasse gefunden

27.01.2017, 16:31 Uhr

Die gefährliche Kreuzung mit der Margaretenstraße wird entschärft

WIEDEN. Gute Neuigkeiten: Die seit vergangenem Jahr diskutierte Lösung zur Vermeidung der Unfallgefahr in der Kleinen Neugasse scheint gefunden zu sein. Konkret handelt es sich um die Kreuzung Kleine Neugasse/Margaretenstraße, in der es laufend zu Unfällen mit Personenschaden kommt.2015 erfolgten laufend Überprüfungen der zuständigen Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) und auch der Wiedner Bezirksvorsteher Leo Plasch (SPÖ) war gefordert.Nun, nach diversen Einsprüchen, Prioritätenabwägungen und Bürgerbeteiligungen, liegt die Lösung auf dem Tisch: Die Einbahn zwischen Margaretenstraße und Schäffergasse wird umgedreht. Mit der Umsetzung der endgültigen Entscheidung darf bereits in den nächsten Wochen gerechnet werden.