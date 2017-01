Pandazwillinge sind fünf Monate alt und zeigen sich immer öfter

05.01.2017, 10:42 Uhr

Fu Feng und Fu Ban sind verspielt und entwickeln sich gut.

HIETZING. Am Samstag, 7. Jänner, ist es schon fünf Monate her, dass die beiden Pandababys im Tiergarten Schönbrunn, Fu Feng und Fu Ban, das Licht der Welt erblickt haben. Vor kurzem haben sie damit begonnen, ihre Baumhöhle zu verlassen und Ausflüge zu unternehmen - seitdem stehen die Besucherinnen und Besucher Schlange vor dem Pandagehege.Wann die beste Tageszeit ist, um die Pandas zu besuchen, kann man nicht genau beantworten. „Typisch für Jungtiere haben die Kleinen noch keinen genauen Rhythmus. Ihr Tagesablauf besteht aus Spielen, Gesäugt werden, die Anlage erkunden und natürlich viel Schlafen. Und zum Schlafen ziehen sich die beiden in ihre Baumhöhle zurück und sind dann nicht zu sehen“, so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Am Wochenende sollte man sich auf Wartezeiten vor dem Gehege gefasst machen. Wenn die beiden tatsächlich zu sehen sind, gibt es einen großen Ansturm und dann auch Blockabfertigung, damit alle Besucher einmal einen Blick auf die Pandas erheischen können. Unter der Woche sind die Besuchermassen geringer. "Mit jedem Tag werden die Zwillinge aktiver und bleiben länger draußen. Es steigt also die Chance, sie zu sehen", sagt eine Sprecherin des Tiergartens.

Ob man die Jungtiere zu sehen bekommt, ist also Glück. Wenn die beiden draußen spielen, werden sie immer von Mutter Yang Yang begleitet. Die Jungtiere sind bereits sehr neugierig, sie wagen erste Kletterversuche, spielen mit einem Ball oder knabbern spielerisch an Bambusstangen. Wenn sie zu übermütig werden oder es Zeit zum Säugen ist, trägt Yang Yang sie an der Nackenfalte zu einem geeigneten Platz. Ein bis zwei Mal am Tag werden die Zwillinge gesäugt. Das Männchen Fu Ban wiegt sieben Kilogramm, seine Schwester Fu Feng bereits mehr als neun Kilogramm, was deutlich mehr ist als das Durchschnittsgewicht in diesem Alter.