Tag der offenen Tür - Schumpeter Handelsakademie und Handelsschule Maygasse Wien 13

Unser Infotag findet am Freitag, dem 25. November 2016 in der Zeit von 14:00 - 18:00 Uhr statt!Wir informieren an diesem Tag über* unsere Schulzweige und die Lernangebote* Begabungsförderung und Individualisierung* Pflichtpraktikum* Zusatzangebote* Berufsfelder und Karrierechancen* Eingangsvoraussetzungen / Aufnahmeverfahren / AufnahmsprüfungenWir freuen uns auf Ihr Kommen!Schumpeter Handelsakademie und HandelsschuleBHAK/BHAS Wien 131130 Wien, Maygasse 43