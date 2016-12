Unter St. Veit: Postschließung ist fix

13.12.2016, 00:00 Uhr

Jetzt ist es entschieden: Die Filiale in der Hietzinger Hauptstraße 80 schließt. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

HIETZING. Überall wird gespart, so auch bei der Post. Da immer weniger Menschen Briefe verschicken, geht es jetzt der nächsten Hietzinger Filiale an den Kragen: Nach Ober St. Veit schließt nun auch in Unter St. Veit die Post. Seit Jahren wird die Filiale defizitär geführt, daher wurde sie im August bei der Regulierungsbehörde zur endgültigen Schließung angemeldet.Vor zwei Jahren stand die Filiale schon einmal kurz vor dem Aus, konnte aber dann doch erhalten werden. Jetzt wurde von der Regulierungsbehörde die Schließung abgesegnet.

Suche nach Postpartner

Versammlung für Betroffene

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Unter St. Veiter: Ein Datum für das Aus der Filiale in der Hietzinger Hauptstraße 80 steht noch nicht fest. "Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern einen Postpartner suchen und planen einen fließenden Übergang", so Kathrin Schrammel, Pressesprecherin der Post. Hier soll ein guter Partner – wie in Ober St. Veit – gefunden werden. Dafür will sich die Post laut Schrammel auch Zeit lassen. "Qualität geht vor Geschwindigkeit", so die Pressesprecherin.Auf wenig Gegenliebe stoßen die Pläne der Post bei der Bevölkerung und bei den Bezirkspolitikern. Im Oktober wurden noch 800 im Grätzel gesammelte Unterschriften für den Erhalt der Filiale an die Post übergeben. "Seitdem uns die Hiobsbotschaft erreicht hat, dass Unter St. Veit künftig keine postalische Infrastruktur mehr haben soll, kämpfe ich Seite an Seite mit den Anrainern sowie den Wirtschaftstreibenden gegen die neuerlich geplante Schließung der Postfiliale in der Hietzinger Hauptstraße 80", so Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP). Sie wünscht sich von der Post Lösungsvorschläge, um eine Unterversorgung des Grätzels mit Postdienstleistungen zu verhindern.Ein erster Schritt in diese Richtung ist bereits geplant: Am 15. Dezember gibt es für die Anrainer eine Informationsveranstaltung im Don Bosco Haus in der St.-Veit-Gasse 25. Achtung: Wer teilnehmen möchte, muss sich unter 01/4000-13116 oder post@bv13.wien.gv.at dazu anmelden. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr.