Neuer Klubobmann für die SPÖ Hietzing

10.01.2017, 16:20 Uhr

Verjüngung an der Spitze der SPÖ Hietzing: Matthias Friedrich übernimmt als Klubobmann, Marcel Höckner wird Stellvertreter.

HIETZING. Matthias Friedrich wurde einstimmig zum neuen Klubobmann der SPÖ Hietzing gewählt. „Ich fühle mich geehrt und werde alles dafür tun, dass die SPÖ Hietzing blüht und gedeiht“, so Friedrich in einer Aussendung. Der Bundesgeschäftsführer der SPÖ Bauern löst damit Andrea Exler ab. Sie bleibt weiterhin als Bezirksgeschäftsführerin aktiv. Politischen Handlungsbedarf sieht Friedrich besonders bei den Themen Verkehr und Wohnen.

Schwerpunkte in den nächsten Jahren

Auch der Posten des Stellvertreters wurde neu besetzt: Marcel Höckner folgt auf Herbert Wagner. Der Vorsitzende der SPÖ Hietzing, Gerhard Schmid, zu der Wahl: „Wir haben ein tolles Team im Bezirk, mit Matthias Friedrich und Marcel Höckner setzt die SPÖ Hietzing auf junge und kompetente Bezirksräte". Miteinander und nicht gegeneinander nennt Friedrich als seine bevorzugte Arbeitsweise im Umgang mit den anderen Fraktionen: „Der Bezirksbevölkerung ist es grundsätzlich egal von wem gute Vorschläge kommen - Hauptsache sie werden umgesetzt“, so der Klubvorsitzende.Auf die Themen Verkehr und leistbares Wohnen möchte sich der neue Klubvorsitzende konzentrieren. "Hietzing darf nicht zum Geriatriezentrum Wiens werden. Wir wollen ein kulturelles Angebot für jung & alt setzen und den Einzelhandel in schwierigen Zeiten stützen“, sagt Friedrich.Mit Verkehr wird sich Friedrich in vielen Facetten beschäftigen müssen. Zum Beispiel bei der Ausarbeitung eines Verkehrskonzept für den Küniglberg: „Das ORF-Zentrum am Küniglberg ist wichtig für Hietzing, aber wir brauchen dringend ein Verkehrskonzept für die AnrainerInnen, das auf Lärmentwicklung achtet und Parkplätze zur Verfügung stellt“, so Friedrich. Auch auf das Jahrhundertprojekt Verbindungsbahn und das Thema Parkpickerl legt er den Fokus.