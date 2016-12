Pickerl, S-Bahn und Co.: Das erwartet die Hietzinger im Jahr 2017

30.12.2016, 00:00 Uhr

Ausblick: Die bz hat mit Bezirkschefin Silke Kobald gesprochen, was an großen Projekten ansteht.

HIEZTING. Die Hietzinger haben im Jahr 2016 einige große Projekte erfolgreich hinter sich gebracht, zum Beispiel die U4-Sperre oder die Nachpflanzungen nach den Rodungen am Küniglberg. Dennoch gibt es viele Themen, die den Bezirk auch 2017 beschäftigen werden.Die bz hat aber nicht nur danach gefragt, was sich im Bezirk tun wird, sondern auch, ob Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) Neujahrsvorsätze hat. In Bezug auf ihre Arbeit in Hietzing sagt sie: "Politisch hart weiterarbeiten und Dinge aufzeigen, wenn sie uns in Hietzing nicht gefallen. Also weitermachen wie bisher." Persönlich hat Kobald die Vorsätze aus dem vergangenen Jahr gut umgesetzt. Sie hat also mehr Zeit mit Sport und im Freien verbracht. "Das hat sich mittlerweile gefestigt. Ich gehe zum Beispiel ganz oft in der Früh zu Fuß ins Büro. So geht es energiegeladen in den Tag", so Kobald.

Rückblick und Ausblick:

Ein großes Thema am Anfang des Jahres 2016. Seither hat sich die Situation rund um das Geriatriezentrum Am Wienerwald beruhigt. "Vor Ort ist alles in Ordnung. Jeden Tag gibt es Polizeikontrollen und eine Beamtin ist mit der Kontrolle des Geriatriezentrums beauftragt", so Kobald. Fix ist, dass die Menschen aus der Unterkunft in der Joseph-Lister-Gasse ausziehen werden und die Zahl der Untergebrachten sinken soll.Nach wie vor stellt sich der Bezirk gegen das Rehazentrum. Die nötigen Bewilligungen für den Baustart sind noch nicht rechtskräftig. Kobald hofft, dass ein anderer Standort gefunden wird.Noch im ersten Quartal 2017 sollen die Hietzinger über das Pickerl entscheiden. Vor der Befragung gibt es eigene Infoveranstaltungen für die Bürger, bei denen auch Verkehrsexperten Rede und Antwort stehen werden.• Vorplatz Schönbrunn: Für viel Aufregung hat die Neugestaltung des Vorplatzes gesorgt. Nachdem die Busparkplätze reduziert wurden und optische Verbesserungen gemacht wurden, will das Schloss so bald wie möglich mit dem Bau beginnen.Das Flächenwidmungsverfahren am Küniglberg ist noch nicht beendet. Die Diskussionen drehen sich besonders um die Parkplätze. Die Flächenwidmung liegt derzeit beim Gemeinderat. In den ersten Monaten des neuen Jahres wird der Bezirk wieder Einblick bekommen.Im Frühjahr werden die ÖBB die ersten Detailpläne für den Ausbau der S-Bahn vorstellen. Begleitend dazu wird es einige Infoveranstaltungen für die Hietzinger und die Möglichkeit, mitzureden, geben. "Hier erwartet uns viel an Veränderungen und teilweise auch Sorgen", so KobaldDie Post bleibt so lange geöffnet, bis ein Postpartner gefunden wurde. Jedoch werden ab Jänner die Öffnungszeiten verkürzt.Nachdem sich die Eröffnung der neuen Inspektion am Lainzer Platz verzögert hat, geht es jetzt ins Finale. Noch im ersten Quartal 2017 soll die Polizei dort ihren neuen Standort eröffnen.Der Aufzug wird im Frühjahr eröffnet werden. "Fast ein Weltwunder", so Kobald zu dem jahrelangen Streitthema mit der Stadt.Im ganzen Bezirk wird auf LED umgestellt.