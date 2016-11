28.11.2016, 20:33 Uhr

Natürlich bin i do a persönlich zu ihr gfohrn und hob i den Gewinn brocht.Und Recht wors a so.... Die Freid is ihr ins Gsichtl staund´n. Und bei oana guten Jause und Plauscherl is der Nochmittog wia im Flug vagaunga.Jetzt därfs daun wieda mitspieln,..... weil oans muaß i song... a Besuch is bei der Birgit allan schon wert. grins.Gratulier dir nochmals herzlichst liebe Birgit