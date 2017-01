Das Theaterstück „Führerbunker. Berlin, April 1945“ im Erlebniskeller Retz erzählt von den letzten zehn Tagen Adolf Hitlers und seiner Entourage im Bunker unter der Reichskanzlei. Das Stück ist angelehnt an den Film von Georg Wilhelm Pabst, „Der letzte Akt“, zu dem der von den Nazis verfemte Autor Erich Maria Remarque 1955 einen Drehbuchentwurf verfasste, und an Bernd Eichingers „Der Untergang“.Die Metamorphose vollzieht sich in diesem Stück auf mehrfache Weise. Einerseits mutiert der Erlebniskeller zum fiktiven „Bunker-Museum“, in dem das Publikum von der alten Traudl Junge durch die Museumsanlage geführt wird und der damit zum Symbol der Gruft für giftiges Gedankengut wird. Andererseits verwandelt sich in einer radikalen Zeit auch eine Gesellschaft extrem, was sich am Ende einer Katastrophe wie dem Zweiten Weltkrieg besonders deutlich manifestiert hat. Die Aufführung wird auch das Publikum nicht unverändert zurücklassen.

Das Stück will nicht mit erhobenem Zeigefinger mahnen, es soll vielmehr am eigenen Leib erlebbar machen, wie schnell man in dem Wahnsinn, den Menschen „Krieg“ nennen, auf der falschen Seite steht – und dem nichts mehr entgegenzusetzen hat.