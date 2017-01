Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es auch 2017 ein buntes Narrentreiben beim Sportverein Zellerndorf und zudem wird die bekannte Musikgruppe "Die Wilden Kaiser" im Ballsaal im Retzerlandhof der Familie Graf in Zellerndorf für Stimmung sorgen.

Die Wilden Kaiser beim Narrentreiben des SVZ

Zellerndorf (mk) Amist es wieder soweit, denn an diesem Samstag im Fasching veranstaltet der Sportverein Zellerndorf seinen traditionellen Maskenball im Retzerlandhof der Familie Graf. Mit von der Party werden auch wieder "Die Wilden Kaiser" sein. Die bekannte Musikgruppe aus Radio und Fernsehen wird auch in diesem Jahr für ausgelassene Stimmung beim Narrentreiben im Ballsaal sorgen. Verkleiden lohnt sich auch, weil die besten Kostüme eine Prämierung erhalten. Eine große Tombola rundet die Veranstaltung ab. Am Folgetag, 19. Februar 2017, folgt der Kindermaskenball um 14 Uhr.Tische, welche bis 21 Uhr besetzt sein müssen, können via der Facebookseite "Sportverein Zellerndorf" reserviert werden.