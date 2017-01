60 Jahre und kein bisschen leise!

11.01.2017, 08:00 Uhr

Schulrat Franz Kraus feierte den 60. Geburtstag mit Familie und Freunden.

Urkunde vom Nationalpark

HARDEGG. Knapp vor Weihnachten feierte Schulratseinen 60er in der Hammerschmiede in Hardegg. Zahlreiche Gratulanten stellten sich neben seiner Familie und seinen Freunden ein. Abgeordnete zum Nationalraterinnerte sich an die Schulzeit beim Lehrerund hob seine Verdienste für die Schule und Umwelt hervor.VS-Direktorinstellte das Leben` in Gedichtform auf einer Torte dar: die Schule, die Umwelt und die Feuerwehr.Seine Kinder,und, ließen ihre Jugend Revue passieren und waren stolz, ihn als Vater haben zu dürfen.HBIgratulierte dem Ehren-OBIund dankte ihm für den Aufbau der Feuerwehrjugend Hardegg. Mag, Hardeggs Bürgermeister, lobte das Engagement für Hardegg bei der Feuerwehr, der Bürgerinitiative und beim Fremdenverkehrsverein.Altbürgermeister, Beirat im Nationalpark Thayatal, überbrachte „Dank und Anerkennung“ für die Initiative,gelte als Vater des Nationalparks.vom Nationalpark beschenktemit einem wunderschönen Bild. Die Feier war die Anerkennung für sein „Lebenswerk“.