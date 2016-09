62. Retzer Weinlesefest (Teil I)

29.09.2016, 11:46 Uhr

„Alles mit der Zeit - genussvolle Gelassenheit“ war Motto des Winzerumzugs beim 62. Bezirksweinlesefest.

RETZ (jm). Über den Besuch des 62. Bezirksweinlesefestes zeigte sich der Hauptverantwortliche, StR, sehr zufrieden. „Wir haben das Erfolgskonzept der letzten Jahre fortgeführt und die Bewerbung um die Landesausstellung 2021 hineingenommen.“ Er bedauerte, dass das Feuerwerk heuer aus sicherheitstechnischen Gründen nicht am Hauptplatz, sondern von der Klosterbrücke abgeschossen werden musste.

Gratis-Weinbrunnen

Die Inbetriebnahme des Gratisweinbrunnens durch Bundesweinköniginwurde umrahmt von der Stadtkapelle Retz unter Kpm.und der Bürgergarde Regau. Bgm.konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, an der Spitze Landeshauptmann, der zum 25. Mal das Fest eröffnete, NR, LAbg., die Bezirkshauptmänner(Hollabrunn) und(Horn), den Bürgermeister der Partnergemeinde Znaim,sowie den Honorarkonsul, die sich für die grenzübergreifende Landesausstellung 2021 einsetzen. In seiner Festansprache hob Pröll den zunehmenden Weinexport nicht nur als Wirtschaftsfaktor hervor, sondern bezeichnete den Wein als „Botschafter“ Österreichs. Den sehenswerten Winzerumzug mit 45 Wagen moderierten Tourismusobmannund Kammerrätin. Kulinarisch präsentierte sich das Fest in gewohnter Vielfalt. Zahlreiche Musik-, Tanz- und Brauchtumsgruppen rundeten das Programm ab.Fotos: Herbert Schleich