Gewerbeball mit viel Neuem

01.02.2017, 11:06 Uhr

Wirtschaftsbund lud zum 45. Ball ein, der unter dem Motto „Rockabilly“ stand und einiges Neues brachte.

HOLLABRUNN (ag). Mit den schwungvollen Worten „Let‘s rock and roll“ eröffnete NRden 45. Ball für Gewerbe, Handel und Industrie im Hollabrunner Stadtsaal. Zuvor heizten Tänzerinnen des Union Tanzteams Hollabrunn den Ballgästen mit Darbietungen aus den Musicals Grease, Starlight Express und Footloose schon richtig ein.Ballobmann GRund Wirtschaftskammerobmann Vizebgm.begrüßten die zahlreichen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter auch NR, LAbg. Bgm., den Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich,, Wirtschaftskammerdirektor, Bezirkshauptmann, Bgm. von Hollabrunnund Bezirkspolizeikommandant. Die Vorsitzende von Frau in der Wirtschaftlud alle Damen in die Champagnerbar. Zudem wurden eine reichhaltige Tombola und ein Discobetrieb geboten. Außerdem gab´s zu Mitternacht Rockabilly-Musik mit der Gruppe „Lucky Dice“.Die „Sunnyhills“ sorgten für beschwingte Musik im Ballsaal, die zahlreiche Tänzer sehr gerne nutzten, wie etwaundmit PartnerinundUnter den Gästen waren weiters, StR.undFotos: Alexandra Goll