HLT-Ball: Die Nacht der Legenden

23.01.2017, 08:00 Uhr

Zum 15. Mal fand der Abschlussball der Retzer Tourismusschule statt. Es wurde ein tolles Programm geboten.

HOLLABRUNN (ru). „HLT rocks! Die Nacht der Legenden“ war das Motto des diesjährigen 15. Abschlussballs der HLT Retz, der im Stadtsaal und Sporthalle in Hollabrunn stattfand. Der Abend hatte ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zu bieten. An der Cocktailbar konnten sich die Gäste von dem Barteam unter der Leitung von Dipl.-Päd.und Dipl.-Päd.mit speziellen Angeboten verwöhnen lassen. Für die richtige Stimmung und musikalische Untermalung sorgten wahre Legenden. Im Festsaal lockte die Gruppe „Hot Beat Five“ zum Tanzen. Die Sporthalle wurde von den Schülern zur Disco umgestaltet in der DJ Tom Cuue und DJ BMO mit frischen Beats einheizten.Die Direktorin der HLT Retz,, und LAbg.eröffneten den Ball mit dem Motto entsprechenden „legendären“ Ansprachen an die anstehenden AbsolventInnen. Im Anschluss an die Mitternachts-einlage, welche ganz im Zeichen österreichischer sowie internationaler Musiklegenden stand, gab es bei der Tombola-Verlosung tolle Preise zu gewinnen.Unter den zahlreichen Ehrengästen u. a. LAbg., Bürgermeisterfür die BH Hollabrunn, die Direktorin der NMS Pulkau, OSR, der Direktor der NMS und Polytechn. Schule Retz, OSR, von der Elternvertretung, Hofrat, Direktorinvom Finanzamt Hollabrunn, Fachvorstand, Klassenvorstand, Vertreter der Wirtschaftspartner und die Sponsoren Fam.undFotos: Raphael Unger